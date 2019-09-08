Фарид Мухаметшин назвал нарушения на выборах в Госсовет «мелкими»

Действующий спикер Госсовета Татарстана и лидер списка «Единой России» Фарид Мухаметшин считает, что зафиксированные на участках нарушения не повлияют на результаты парламентских выборов. «Я считаю, что это небольшие, мелкие и не влияющие на итоги голосования замечания. Не дай Бог, чтобы их стало больше со стороны любой политической партии»,— приводит его слова «Татар-информ».

Господин Мухаметшин добавил, что, по данным «правоохранительных органов и с мест в городах и районах нашей республики, избирательная кампания идет в рамках закона, стабильно и открыто».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”