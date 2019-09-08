В крайизбирком поступили 6 жалоб на незаконную агитацию в Пермском районе

В краевую избирательную комиссию поступило 6 жалоб на незаконную агитацию. Все они связаны с выборами депутатов земского собрания Пермского района. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе крайизбиркома, три жалобы касались агитации за кандидатов в социальной сети «ВКонтакте», два обращения связаны с неубранными печатными агитационными материалами вблизи участковых избирательных комиссий. Еще одна жалоба поступила на директора школы, якобы, призывавшей избирателей голосовать на выборах.

По итогам рассмотрения жалоб, печатные агитационные материалы были удалены, агитационные посты «ВКонтакте» признаны незаконными. Информация о них была направлена в прокуратуру и в администрацию социальной сети. В действиях директора школы, напротив, не нашли нарушений. Так как сведения об агитации за конкретных кандидатов не подтвердились, а призыв участвовать в выборах не нарушает действующего законодательства. В пресс-службе краевой комиссии отметили, что «все комиссии работают в штатном режиме, а голосование не приостанавливалось ни на одном из участков».