ЦИК Башкирии сообщил о явке на выборах 57%, в Уфе — выше 51%

Центризбирком Башкирии дал данные о явке по состоянию на 18 ч. По словам заместителя председателя комиссии Марата Гадилова, в среднем по республике она составила 57%, в Уфе — 51%.

Серьезных жалоб на ход голосования в комиссию на поступало, отметил он. ЦИК получил 15 обращений от избирателей, из которых девять — это просьбы о разъяснении порядка голосования. Из ЦИК России в ЦИК Башкирии поступило обращение Владимира Жириновского об уничтожении агитматериалов кандидата на пост главы Ивана Сухарева, сообщил господин Гадилов. По его словам, заявление направлено в правоохранительные органы.

Булат Баширов