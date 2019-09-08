Явка в отдельных районах Татарстана достигла 85%

В Татарстане явка на выборах в Госсовет к 15:00 превысила 45%. В отдельных районах она уже приближается к 90%. Так, например, в Кайбицком районе проголосовали 84,7% избирателей, В Атнинском районе — 85,2%, Апастовском — 84,9%, сообщает «Татар-информ», ссылаясь на данные единого информационного центра.

При этом действующий спикер Госсовета Фарид Мухаметшин ожидает, что к вечеру явка подтянется и в городах. «После 14 часов люди начнутся возвращаться (с дачных участков — "Ъ-Казань"), и процент голосовавших будет достаточно высоким»,— обещал спикер.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”