Halewood Wines & Spirits нальет в Петербурге

Британский производитель и дистрибутор алкоголя Halewood Wines & Spirits, недавно купивший водочный завод в Ленобласти, откроет в центре Петербурга гастробар Whitley Neill Bar & Kitchen. Это будет первый такой проект компании на российском рынке. В дальнейшем инвестор не исключает возможности развития в подобном формате в Москве и регионах. Эксперты называют открытие бара эффективным способом продвижения своей продукции.

Как сообщила “Ъ” генеральный директор ООО «Хейлвуд» (входит в Halewood Wines and Spirits PLC) Елена Хрусталева, новый бар под названием Whitley Neill Bar & Kitchen будет расположен на улице Белинского, дом 8. Площадь зала, рассчитанного на 60 посадочных мест, составляет 120 кв. м, кухни — 100. Бар создается для маркетинговой поддержки британского бренда Whitley Neill Gin (принадлежит Halewood Wines & Spirits).

В меню будет представлена продукция Halewood Wines & Spirits (джины, виски, скотч, бурбоны, ромы, ликеры, органические тоники, крафтовое пиво), алкогольные коктейли, а также основные блюда, салаты, закуски и десерты. Средний чек в заведении, по словам госпожи Хрусталевой, составит 1,5 тыс. рублей. Открытие заведения запланировано на сентябрь.

«Выбрать Петербург мы решили, так как этот город — туристическая мекка. Туристический поток здесь увеличивается ежегодно. Локация бара рассчитана не только на знакомство российского потребителя с необычной подачей алкоголя, но и на гостей города, которые хорошо знают бренд»,— сказала Елена Хрусталева. Она добавила, что в компании не исключают возможности открытия баров в Москве и регионах страны.

Основанная в 1978 году Джоном Хейлвудом компания Halewood Wines & Spirits является крупнейшим независимым производителем и дистрибутором алкоголя в Великобритании и управляет более чем 25 премиальными брендами. Halewood Wines & Spirits контролируется семьей Джона Хейлвуда. В 2017–2018 финансовом году операционная прибыль Halewood Wines & Spirits составила £13,4 млн (рост на 319% к 2016–2017 финансовому году), выручка выросла на 22% (абсолютные данные не раскрываются).

В этом году Halewood Wines & Spirits купил у бизнесмена Вадима Мамчура завод по производству водки в Ленобласти, ранее принадлежавший обанкротившемуся холдингу «Веда» (см. “Ъ” от 23.08.2019). Новый собственник планирует производить на заводе до 500 тыс. дал водки в год под брендом Red Square и экспортировать ее в страны Европы.

По оценкам управляющего партнера Beer Family Project Николая Митчина, общий объем инвестиций в открытие Whitley Neill Bar & Kitchen мог составить от 15 до 20 млн рублей. По данным руководителя отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg Анны Лапченко, в первом полугодии 2019 года на главных ресторанных улицах Петербурга открылось девять баров, а 13 — закрылось. Больше всего новых проектов запустилось на улице Некрасова.

За отчетный период в центральных районах Петербурга количество открытий баров снизилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дополняет руководитель департамента услуг для ритейлеров Colliers International Владимир Каличава. Лидером по числу запуска новых заведений на центральных коридорах города стали кафе (41% от общего числа). Год назад первенство принадлежало барам: их доля в общем числе открытий достигла 32%, что было обусловлено высокой востребованностью формата в преддверии чемпионата мира по футболу, объясняет эксперт. В 2018 году доля баров среди резидентов ресторанных улиц составляла 17%, уточняет Анна Лапченко.

Одним из самых главных событий на рынке в этом году стало противостояние между жителями улицы Рубинштейна и владельцами заведений общественного питания, указывает Анна Лапченко. В итоге интерес арендаторов начал перемещаться на другие локации, из-за чего арендные ставки на улицах Некрасова, Маяковского, Жуковского, Белинского и Литейном проспекте поднялись в среднем на 7%. Однако на Рубинштейна аналитики продолжают фиксировать высокие арендные ставки: от 4 до 7 тыс. рублей за «квадрат» в месяц.

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www.kommersant.ru/doc/4086990

Ольга Кантемирова