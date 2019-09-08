Бывший пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о том, как однажды экстренно посадил самолет с Владимиром Путиным на борту. Лайнер попал в зону турбулентности, когда выполнял рейс Москва–Санкт-Петербург. Президент летел на важную встречу.

По словам господина Федорушкина, погода была нелетной в обоих городах, был сильный ветер, ливень. «Взлетаем мы во Внуково и на эшелоне, где-то пересекали 5,5–6 тыс. м, мы попали в дичайшую болтанку. Сорок лет летал и в такие условия я практически не попадал. Нас полностью вывел автопилот»,— сказал господин Федорушкин в эфире телеканала НТВ.

«Нас мотало так, что если бы не были привязаны, то точно головой в потолке»,— рассказал пилот. В Санкт-Петербурге также были плохие условия, на полосе практически была вода. При этом руль поворота, при помощи которого выравнивается направление самолета после посадки, был ограничен на одну треть. «Вероятность слететь с полосы была процентов 90, но мы справились»,— отметил господин Федорушкин.

После инцидента Владимир Путин вызвал пилота в кабинет и спросил, что произошло. По словам Владимира Федорушкина, ситуация была очень неприятной.

Как пишет РБК, господин Федорушкин перевозил первых лиц с 1980-х годов: бывшего президента СССР Михаила Горбачева, экс-президентов России Бориса Ельцина и Дмитрия Медведева и нынешнего главу государства Владимира Путина. В 2000 году ему присвоили звание заслуженного пилота России.