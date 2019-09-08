Калмыцкие избиратели пришли голосовать в национальных костюмах

Калмыцкие избиратели пришли на участки в национальных костюмах. Как сообщает пресс-служба республиканского отделения «Единой России», этим они подчеркнули, что им «небезразлична судьба малой родины».

По информации реготделения, в Цаган-Амане участники местного ансамбля народного творчества надели костюмы народов, проживающих на территории республики, и посетили несколько избирательных участков.

В Сарпинском и Приютненском районах избиратели голосовали в казачьей форме.

В поселке Адык члены участковой комиссии № 182 сидела на рабочих местах в калмыцких нарядах «Тем самым, мы хотели, чтобы как можно больше людей пришло на наш избирательный участок и выполнило свой гражданский долг», — заявил председатель УИК-182 Виталий Триппель.

Сергей Петунин