Явка на выборах главы Оренбуржья выросла до 27,95%

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области к 15:00 по местному времени (MSK+2) составила 27,95%. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

По состоянию на 15:00 (MSK+2) ни в одном из муниципалитетов региона явка не превысила 50% избирателей. самая высокая явка зарегистрирована в ЗАТО «Комаровский» (47%) и Ташлинском районе (46%), наименьшая активность избирателей зафиксирована в Октябрьском и Ленинском районах Орска (17,48% и 18,97% соответственно).

Всего в регионе работают 1706 избирательных участков.

В единый день голосования 8 сентября в Оренбуржье проходят выборы руководителя региона. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Максим Амелин (КПРФ), Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости), врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и Сергей Яцына (партия «Справедливая Россия»).

Андрей Сазонов