Явка избирателей на довыборах в Госдуму по Серовскому округу на 15:00 составила 19,35%

В Свердловской области на 15:00 на довыборах в Госдуму от Серовского одномандатного округа проголосовало 19,35% избирателей. По данным регионального избиркома, на аналогичных выборах в сентябре 2016 года этот показатель составлял 31,17%.

В дополнительных выборах в региональное Заксобрание по Орджоникидзевскому одномандатному округу №11 на 15:00 проголосовали 8,79% (в 2016 году — 23,7%).

Как сообщили в областном избиркоме, за все время в избирательную комиссию поступило несколько жалоб. Одна из них — от наблюдателя кандидата в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Алексея Коровкина. «Заявитель жаловался на нарушение процедуры опечатки ящиков для голосования – без предъявления их к осмотру наблюдателям и членам участковой избирательной комиссии (УИК) с правом совещательного голоса»,— пояснили в пресс-службе, добавив, что факты жалобы не подтвердились.

Еще две жалобы касались массового подвоза избирателей к неработающей УИК. В заявлении указано, что оба случая произошли в Алапаевском районе. Заявитель сообщил, что на автобусной остановке напротив УИК №1078 были размещены агитационные плакаты партий. Также, по данным заявителя, к УИК №30 был организован массовый подвоз избирателей. В региональном избиркоме сообщили, что оба участка не входят в границы Серовского одномандатного избирательного округа, где сегодня проходят довыборы в Госдуму. «Избирательной комиссей нарушений не установлено»,— добавили в пресс-службе.

В Свердловской области выборы в федеральные, региональные и муниципальные органы проходят в 511 участках. В 20:00 голосование будет завершено.