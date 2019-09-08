В Татарстане глава района отстоял очередь на избирательный участок

Из-за высокой явки избирателей на участках Мамадыша образовались очереди. «Выстоять очередь пришлось и главе района Анатолию Иванову, который пришел голосовать на избирательный участок №1865»,— говорится в сообщении единого информационного центра республики.

При этом господин Иванов признался, что «готов потратить сколько угодно времени на то, чтобы выполнить свой гражданский долг».

Как сообщал «Ъ-Казань», явка в Татарстане к 12:00 превысила 29%. В Мамадышского районе она достигла 48,4%.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"