Партия Роста пожаловалась в ЦИК на надомное голосование

Председатель петербургского отделения Партии Роста Павел Швец направил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой с жалобой на работу некоторых ТИК Фрунзенского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как говорится в документе, на территории ТИК №29 МО №75, «Георгиевский», «Балканский» на избирательных участках № 2104 - 2177, якобы, поданы от 200 до 300 заявок для голосования на дому. При этом утром 8 сентября «члены УИК с правом решающего голоса со своими членами УИК с правом совещательного голоса оторвались практически от погони за ними иными членами УИК с правом совещательного голоса, скрывшись в неизвестном направлении». При себе у них были списки заявок о надомном голосовании.

Павел Швец просит главу ЦИК взять под контроль проверку ситуации и принять меры для предотвращения фальсификации результатов голосования.