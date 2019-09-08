На Кубани проголосовала четверть избирателей

По данным крайизбиркома, всего по краю явка на 12:00 составляет 24,45%. Голосование продлится до 20:00. Избирательные участки начали работать в 8:00, их открылось более 1,7 тыс. Каждый из них оснащен пандусами и кнопками вызова. Ожидается, что голосовать придут более 2 млн жителей региона.

Около 5 тыс. полицейских в Единый день голосования следят за общественным порядком, на всех избирательных участках работают наблюдатели как от партий, так и от общественных организаций.

Выборы в регионе проходят в штатном режиме, обращений о нарушениях на участках не поступало.

Елена Рыжкова