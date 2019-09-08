За ходом выборов на Кубани наблюдают 600 общественников

На Кубани в единый день голосования работают 600 наблюдателей–общественников. Председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова рассказала, что они наблюдают за процессом голосования во всех избиркомах региона. «Основная задача у них не допустить нарушения прав участников избирательного процесса. Также они способствуют разоблачению ложных новостей»,- сказала госпожа Попова.

Для избирателей работает горячая линия, на которую они могут позвонить и задать любой вопрос, касающийся выборов. Создан ситуационный-мониторинговый центр. По данным СМИ и сообщениям из соцсетей, он принимает решения, что делать и какие меры принимать.

В Краснодарском крае сегодня проводится масштабная избирательная кампания уровня местного самоуправления. Жителям региона предстоит выбрать 147 глав и депутатов 379 представительных органов власти, в том числе в законодательное собрание края. Всего предстоит заместить более 6 тыс. мандатов.

Елена Рыжкова