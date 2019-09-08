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К 15.00 явка на муниципальные выборы составила почти 20%

Средняя явка избирателей Пермского края на муниципальные выборы, по состоянию на 15:00, составила 19,92% (98,5 тыс. человек). По данным Крайизбиркома, наибольшая явка, по-прежнему, наблюдается на выборах в советы депутатов поселений Большесосновского муниципального района – 30,55%, а наименьшая – на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы – 12,23%. Для сравнения, на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года средняя явка избирателей по состоянию на 15:00 составляла 18

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