В Екатеринбурге открывается чемпионат мира по боксу AIBA

Сегодня вечером в Екатеринбурге в конгресс-центре состоится церемония открытия чемпионата мира по боксу AIBA World Boxing Championships и пройдет официальная жеребьевка.

Чемпионат мира по боксу будет проходить в Екатеринбурге с 9 по 15 сентября. Сборная России из восьми спортсменов прибыла в город в субботу, 7 сентября. В нее вошли двукратный чемпион Европы Василий Егоров (52 кг), бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой (69 кг), серебряный призер чемпионата Европы 2017 года Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Максим Бабанин (свыше 91 кг. Также в сборную вошли Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Глеб Бакши (75 кг) и Георгий Кушиташвили (81 кг). Тренер сборной — Виктор Фархутдинов.

Ожидается, что на чемпионат в качестве гостей посетят титулованные иностранные боксеры: Роберто Дюран, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Артур Абрахам. Также на Урал приедет дочь легендарного Мухаммеда Али. Лицами чемпионата являются двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также олимпийский чемпион Егор Мехонцев, которые в разные годы были чемпионами мира.

В последний раз чемпионат мира по боксу проходил в Москве в 1989 году. Советская сборная заняла первое место в общекомандном зачете: она завоевала пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых награды.