Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал в Лупполово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в выборах муниципальных депутатов.
Свой голос глава региона отдал на избирательном участке в деревне Лупполово Всеволожского района.
Посмотреть эту публикацию в Instagram #яголосую #муниципальныевыборы #едг #выборы #ленобласть #дрозденко #лупполово Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au) 8 Сен 2019 в 3:07 PDT
#яголосую #муниципальныевыборы #едг #выборы #ленобласть #дрозденко #лупполово
Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au) 8 Сен 2019 в 3:07 PDT
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