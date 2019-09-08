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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал в Лупполово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в выборах муниципальных депутатов.

Свой голос глава региона отдал на избирательном участке в деревне Лупполово Всеволожского района.

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