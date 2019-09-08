ЦИК Татарстана проверил сообщения о нарушениях на выборах в Госсовет

ЦИК Татарстана проверил сообщения о нарушениях, которые распространили политические партии. «По результатам оперативно проведенной комиссиями проверки доводов, изложенных в публикации, сообщаем следующее. На территории УИК 1390 г. Елабуга возник конфликт между наблюдателем от партии ЛДПР и КПРФ, в результате чего наблюдатель от партии КПРФ выронил из рук телефон. Жалобы в УИК по данному факту не поступали. Наблюдателем от КПРФ направлено заявление в полицию»,— говорится на сайте ЦИК Татарстана.

В ЦИК также опровергли информацию КПРФ, что на УИК № 44 «несколько молодых людей, представившись помощниками депутатов, получили заявления для голосования за своих шефов». По данным Центризбиркома, «заявления для голосования по месту нахождения оформлялись избирателям при предъявлении паспорта гражданина РФ»: «Фактов выдачи заявлений от имени избирателя другому лицу не имеется».

Что касается о видеозаписи, «якобы свидетельствующей о подвозе избирателей на автобусах с надписью "Казаньоргсинтез" на территорию участка 20 Авиастроительного района города Казани», то эти данный избирком района не подтвердил. «На видеозаписи виден автомобиль с надписью "Казаньоргсинтез" на борту и группа людей на значительном удалении от данного автомобиля. Взаимосвязь граждан с автомобилем в кадре неясна»,— считают в комиссии.

Также в ЦИК отреагировали на сообщения представителей партии «Справедливая Россия», что «неустановленные лица берут бланки для голосования на 433 участке города Казани, с которыми идут голосовать на соседний участок номер 432». По сообщению ТИК Советского района, каждый бланк голосования снабжен печатью соответствующей УИК. «В случае обнаружения при подсчете голосов бюллетеня с несоответствующей печатью УИК, бюллетень будет признан неустановленной формы и не будет учтен при подведении итогов голосования на соответствующей УИК»,— заверили в комиссии.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"