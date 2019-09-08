Спасатели нашли пропавший на Таймыре в августе вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили в 25 км от города Дудинка Красноярского края сгоревшие обломки частного вертолета Ми-2, пропавшего 11 августа на Таймыре, сообщила пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, Ми-2 совершал несогласованный со службами воздушного транспорта перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку.

На борту находилось три человека — пилот, собственник и его знакомый, отметили в МЧС. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 3 ст. 268 УК РФ).