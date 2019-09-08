«Справедливая Россия» заявила о намеренном завышении явки на участках в Казани

Глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева, сообщила «Ъ-Казань», что наблюдатели от партии отмечают расхождения данных о явке на избирательных участках Татарстана. «Последние два часа бьемся с каждым УИКом, с ТИКами о том, что председатели не дают предварительные данные по числу проголосовавших. В тех участках, где после заявлений удается получить цифры, наблюдатели и члены комиссии с совещательным голосом от "Справедливой России", цифры не сходятся»,— сказала госпожа Бильгильдеева.

В частности, по ее словам, на УИК № 340 Казани комиссия объявила, что на 12:00 явка составила 850 человек, однако наблюдатели насчитали лишь 580 человек, заявляют в партии. На УИК № 282 расхождение, по данным справороссов, составило 175 человек, на УИК № 289 — 111 человек, на УИК № 276 — 143 человека, на УИК № 268 — 21 человек.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"