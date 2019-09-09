С оглядкой на окружение

Многие идеи великих зодчих прошлого находят отражение в проектах нынешних архитекторов, несмотря на то, что их реализация является более сложной и дорогостоящей. Эксперты уверены: учитывая исторические традиции локации, важно не слепо копировать окружающую застройку, а переосмысливать традиционную архитектуру, привнося в нее современные элементы.

На протяжении трехсот лет в Петербурге работали тысячи архитекторов. Привлечение к строительству иностранных мастеров способствовало тому, что архитектура города на Неве формировалась на основе европейских стилей, которые ранее не использовались на Руси. В стремлении создать европейскую столицу, отрешившись от древнерусского наследия, Петр I представлял Петербург вторым Амстердамом как из-за сходства географических условий, так и из-за ориентации на культуру и экономику Голландии и в целом северных стран. Сейчас исторический центр города представляет собой уникальный памятник архитектурной среды одной эпохи XVIII и XIX веков, при этом общее количество зданий исторической застройки в городе превышает восемь тысяч.

Создавая Петербург

«Архитектура Петербурга последовательно развивалась как сменяющие друг друга исторические стили определенных эпох»,— поясняет историк Александр Кононов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК. Архитектуру начала XVIII века определяют термином «петровское барокко». Значительный вклад в создание архитектурного облика города начала XVIII века внес Доменико Трезини, ставший первым зодчим Петербурга и проработавший здесь около тридцати лет. Именно он создал проекты Летнего дворца Петра I, Александро-Невской лавры, здания Двенадцати коллегий. Среди других архитекторов, творивших в стиле барокко, были Джованни Фонтана и Иоганн Шедель, которым принадлежит проект Меншиковского дворца, а также Франческо Бартоломео Растрелли, создавший Смольный монастырь и Зимний дворец, ставший апофеозом русского барокко. «Понятно, что после пышного барокко наступает усталость, и на его смену пришел классицизм — абсолютно прозрачный, строгий и гармоничный»,— продолжает господин Кононов. Основоположником классицизма в Петербурге стал Жан-Батист Деламот, по проекту которого было построено здание Академии художеств. На более поздних этапах новые варианты классицизма были использованы Джакомо Кваренги при проектировании здания Академии наук, а также Смольного института. Другие ключевые памятники Петербурга, такие как Казанский собор архитектора Андрея Воронихина, и Исаакиевский собор Огюста де Монферрана также относят к классицизму. Отдельно стоит упомянуть о Карле Росси, крупнейшем зодчем позднего классицизма, сильной стороной которого была организация пространств, которые он стремился охватить единообразными фасадами.

«К середине XIX века классические здания стали уже рассматриваться как архаичные, и на их смену пришла эклектика, суть которой в соединении приемов и мотивов различных исторических стилей»,— говорит Александр Кононов. Значительный вклад в развитие эклектики в Петербурге внес зодчий Андрей Штакеншнейдер, главным проектом которого стало здание Мариинского дворца.

В XX веке в архитектуре Петербурга стали появляться элементы северного модерна, наиболее яркими примерами которых стали произведения Федора Лидваля, создавшего множество доходных домов, в том числе доходный дом Толстого, а также здание гостиницы «Астория». В это же время появился неоклассицизм, сочетающий в себе исторический стиль с современными планировочными решениями. После революции наступило время авангарда, позднее произошла модернизация классики, далее на смену сталинскому ампиру с его помпезностью и декоратизмом приходит так называемая борьба с излишествами и постепенный переход к типовым проектам городской застройки, после чего наступила эпоха так называемого постмодернизма.

Классика в современном исполнении

В последние годы преимущественно в центральной части города начали появляться проекты, в которых отчетливо прослеживается историческая преемственность. По мнению Рафаэля Даянова, руководителя архитектурной мастерской «Литейная часть-91», такая тенденция характерна не только для Петербурга, но и для Москвы, а также для многих других городов Европы. «Это абсолютно естественный процесс, многие заказчики и девелоперы пресыщаются современной стилистикой и хотят вернуться к классике. Выбирая классическую стилистику, мы опираемся на петербургские архитектурные мотивы. Само место диктует выбор в пользу подобных форм»,— рассуждает господин Даянов.

Евгений Герасимов, руководитель архитектурной мастерской «Герасимов и партнеры», также отмечает, что девелоперы довольно часто обращаются с просьбой создать проект, в котором бы прослеживались черты историзма. По его словам, в основном это характерно для элитного сегмента, однако есть и исключения. «Сейчас такая архитектура может выходить даже за пределы центральных районов города. Несмотря на то, что такие здания могут контрастировать с окружающей застройкой, если проект интересный и грамотно проработанный, то он может стать хорошим образцом традиционной архитектуры в районах новостроек»,— говорит господин Герасимов. Среди подобных проектов — ЖК «Ренессанс» в Веселом Поселке, другой пример — ЖК «Финансист» в западной части Васильевского острова.

Архитектор Михаил Кондиайн, соучредитель архитектурной мастерской «Земцов, Кондиайн и партнеры», отмечает, что, с одной стороны, жители города хотят видеть в центре новые проекты, максимально приближенные историческому окружению. С другой стороны, профессионалы рынка ориентированы на то, чтобы новые здания были технологически комфортными для сегодняшней жизни. «Есть примеры, когда архитекторы пытаются сочетать исторические детали с современными элементами. Например, мы работали над проектом новой сцены Александринского театра, который представляет собой как раз такой микс,— рассказывает господин Кондиайн.— Пути могут быть разные, но подражание в XXI веке — это неверный путь».

Атмосфера места

Реализуя проекты в историческом центре города, большинство девелоперов заявляют, что при их подготовке всегда учитывают архитектурные традиции локации, а также стиль соседних зданий для создания гармоничного архитектурного ансамбля. «Одним из первых элитных домов, построенных компанией Setl Group, стал "Северный модерн на Петроградской", который благодаря продуманной концепции и грамотно выбранным внешним акцентам был органично вписан в архитектуру исторического центра города. В таком же стиле построены знаменитый доходный дом Лидваля на Каменноостровском проспекте, доходный дом Путиловой ("Дом с совами") на Большом проспекте П.С. Проект оценили и сами жители Петербурга: дом стал победителем конкурса "Связь времен", организованного общественным движением "Живой город", став лучшим примером современного строительства в исторической среде города»,— рассказали в строительной компании. Другим примером подобных элитных домов от Setl Group является проект «Мироздание» на Петроградской стороне, возведенный в стиле ар-деко в современном исполнении, а также «Дом на Кирочной», построенный в стиле доходных домов начала XX века.

«Работая в историческом центре и кварталах "серого пояса", мы понимаем, что практически любой проект в данных локациях так или иначе связан с архитектурой прошлого: модерном, неоклассицизмом, промышленной архитектурой, конструктивизмом,— рассказывает Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI.— При этом важно, что архитекторы, с которыми мы работаем, не стремятся слепо копировать архитектуру XIX–XX веков. Их работа — переосмысление, новый взгляд на архитектурные традиции, диалог эпох». В качестве примеров господин Гущин приводит проекты «Таврический», представляющий собой современное прочтение традиций петербургского модерна, и «Четыре горизонта», переосмысляющий промышленную «краснокирпичную» архитектуру Петербурга конца XIX века. Оба проекта включены в Белую книгу Всемирного клуба петербуржцев.

«Среди проектов жилых комплексов, реализованных компанией "ЮИТ Санкт-Петербург", в которых использован архитектурный язык определенного времени, можно отметить комплекс "Чапаева, 16" на Петроградской стороне, выполненный в стилистике архитектуры северного модерна и жилой комплекс бизнес-класса Fjord на Васильевском острове, фасады которого тоже отражают стилистику окружающей исторической застройки»,— рассказывает главный архитектор проекта компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Рустам Вафиев. По мнению господина Вафиева, особых предпочтений, по сравнению с проектами в современном стиле, со стороны покупателей к таким объектам не наблюдается. «Как правило, это небольшие точечные здания в хороших локациях, что само по себе востребовано клиентами»,— добавляет он. По словам господина Вафиева, реализация подобных проектов и сложнее, и дороже, поскольку приходится прорабатывать много деталей в проекте и в строительстве. «Однако гораздо большей проблемой является архитектурное качество, так как профессионалов, владеющих в совершенстве архитектурными языками прошлого, очень мало»,— резюмирует он.

Мария Кузнецова