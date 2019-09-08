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13:39
При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек
17:29
Члена УИК в Петербурге обвинили в требовании уничтожить бюллетень
16:55
В Петербурге обновили граффити с Сергеем Бодровым
16:32
За губернатора в Петербурге проголосовали 16% избирателей
16:22
В Петербурге зарегистрировано 195 нарушений на выборах
16:12
Явка на муниципальных выборах в Ленобласти достигла 15,96%
16:07
«Зенит» обыграл ФК «Сочи» в товарищеском матче на стадионе «Смена»
15:47
Михаил Амосов проголосовал на выборах губернатора Петербурга
15:37
Четыре круга «каруселей» зафиксировали наблюдатели в «Финляндском округе»
15:22
«Яблоко» обратилось в полицию из-за сообщений о подкупе избирателей в округе «Морской»
15:04
Партия Роста пожаловалась в ЦИК на надомное голосование
14:45
Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге
14:41
Марина Шишкина: В Ломоносове голосуют жители расселенного дома
14:26
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проголосовал в Лупполово
13:58
Явка на губернаторских выборах в Петербурге — 6,61%
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08.09.2019, 13:50
08.09.2019, 13:50
Материал удален по решению редакции
Материал удален по решению редакции
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Фотоагентство
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