Власти Тывы прокомментировали сообщение о нападении на автобус

Пассажиры автобуса, на который напали на границе Красноярского края и Тывы, не входят в список официально зарегистрированных в избирательной комиссии наблюдателей, сообщила пресс-служба правительства республики.

Ранее СМИ писали, что вечером 7 сентября движение автобуса по направлению Красноярск-Кызыл заблокировала группа лиц из 35 человек на лошадях и с окружением. По данным СМИ, в автобусе находились 12 человек: члены избиркома, наблюдатели от ЛДПР и журналисты.

По словам и.о. министра внутренних дел Тывы Март-оол Тарначы, с тех, кто находился в автотранспорте, взяли объяснения: «Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить три-четыре всадника, пять-шесть человек пеших и три автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы».

Он отметил, что на автобусе нет следов огнестрельного оружия, только проколоты два колеса. И.о. министра заявил, что по данному случаю отсутствуют заявления от пострадавших граждан, нет жалоб на травмы и увечья, а заявлений о материальном ущербе не поступало.

Юлия Сасевич