Сотрудников «Башнефти», «Гидравлики», УМПО, студентов обязывают отчитываться о явке на выборы

Работников ряда крупных предприятий Башкирии, таких как «Башнефть» и ее подразделения, «Гидравлика», УМПО, а также студентов обязывают отчитываться о явке на выборы. В Башкирии сегодня выбирают главу республики, депутатов местных советов, в Уфе и Нефтекамске проходят дополнительные выборы в Курултай, в Уфе — довыборы депутатов горсовета.

На предприятиях «Башнефти» обязывают отчитываться куратору о явке на выборы не только сотрудников, но и членов семей. Сотрудники пишут об этом кураторам сообщения в мессенджерах. На УМПО они отчитываются звонком куратору после выхода в участка. Некоторых просят прислать фотографию из кабинки для голосования, рассказали "Ъ-Уфа" сотрудники этих предприятий.

На «Гидравлике» сотрудников обязывают регистрироваться в системе «Мобильный избиратель». Об этом движению «Голос» сообщил первый секретарь Советского райкома КПРФ Альберт Рахматуллин. При этом, по его данным, голосовать работники завода будут только на определенных четырех участках, что, по мнению коммуниста, создает риск использования «каруселей».

На принудительную явку журналистам и в социальных сетях жаловались иногородние студенты УГАТУ и УГНТУ. Их заставляют отчитываться об участии в голосовании в общежитиях у старост.

По информации координатора уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой, в общежитии №3 БГПУ куратор подводила студентов к определенному члену комиссии, иногда даже передавала за студента паспорт, а члены комиссии делали какие-то отметки в бюллетенях.

В некоторых школах Уфы, например, в гимназии №93 учителя разослали в родительские чаты просьбу отчитаться об участии в голосовании в произвольной форме.

По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 12 ч явка на выборы в Башкирии составила около 26%, в Уфе — около 19%, средняя в городах — 18,5%, в районах — 31%. На досрочных выборах президента республики 14 сентября 2014 года явка к полудню составляла 24,2%.

Наталья Павлова