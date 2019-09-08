Липецких избирателей пригласили на фестиваль творчества «АРТ-день»

В Липецке, где сегодня выбирают главу администрации региона, избирателей пригласили посетить фестиваль творчества «АРТ-день» (фамилия врио губернатора Липецкой области, кандидата на выборах от «Единой России» — Артамонов). По всему городу сегодня организовано порядка 120 площадок, говорится в анонсе, на которых планируется проведение «шоу-этюдов» и «танцевальных баттлов». Кроме того, в программе мероприятий фестиваля — зона «АРТ-потеницала» (запись детей в секции) и «АРТ-ярмарки». Юноши и девушки в футболках с символикой «АРТ-дня» раздают пригласительные около избирательных участков, а внутри помещений размещены афиши концерта хэдлайнеров фестиваля — рэперов Hammali & Navai.

В облизбиркоме “Ъ-Черноземье” рассказали, что вышеуказанное не является агитацией, а «нарушений не зафиксировано»: молодые люди «вправе находиться рядом с участками», а в самих помещениях для голосования посторонних нет. Зампред липецкого облизбиркома Сергей Кораблин подчеркнул, что утром «был подобный сигнал», но он «оказался недоразумением». «На улице они могут находиться и призывать на любые мероприятия», — заключил господин Кораблин, добавив, что афиши внутри помещений для голосования «к избирательному процессу не относятся и никак на него не влияют».

Отметим, что жалоб на скрытую агитацию никто не подавал.

Андрей Прах