В Волгограде на избирательном участке скончался кандидат в депутаты облдумы от КПРФ

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от КПРФ Вадим Чистяков скончался на одном из участков в Краснооктябрьском районе города.

Как сообщили „Ъ-Средняя Волга“ в обкоме партии, инцидент произошел примено в 10 утра, когда 49-летний господин Чистяков объезжал избирательные участки в Краснооктябрьском одномандатном округе № 13. «На одном из участков он заметил нарушения, начал спорить с представителями комиссии. Внезапно ему стало плохо. На участок вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти»,— пояснили в обкоме партии.

Сергей Петунин