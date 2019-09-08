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В Волгограде на избирательном участке скончался кандидат в депутаты облдумы от КПРФ

Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы от КПРФ Вадим Чистяков скончался на одном из участков в Краснооктябрьском районе города.

Как сообщили „Ъ-Средняя Волга“ в обкоме партии, инцидент произошел примено в 10 утра, когда 49-летний господин Чистяков объезжал избирательные участки в Краснооктябрьском одномандатном округе № 13. «На одном из участков он заметил нарушения, начал спорить с представителями комиссии. Внезапно ему стало плохо. На участок вызвали скорую помощь, но врачи не смогли его спасти»,— пояснили в обкоме партии.

Сергей Петунин


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