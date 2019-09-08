На выборы в Республике Алтай пришли более 37% избирателей

Явка избирателей в Республике Алтай, где сегодня проходят выборы губернатора и депутатов регионального парламента, к 15:00 составила более 37%. Как сообщает республиканский избирком, проголосовали 61 тыс. местных жителей при общей численности избирателей около 160 тыс.

Напомним, за должность главы Республики Алтай борются три кандидата: врио главы Олег Хорохордин («Единая Россия»), депутат регионального парламента Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).

Юлия Сасевич