На экстерриториальном участке в Псковской области зафиксировано массовое надомное голосование

На избирательном участке №2393 в Псковской области в поселке Струги Красные наблюдатели зафиксировали массовое голосование из дома. Из 220 человек в списке избирателей, 160 решили воспользоваться правом голосовать вне избирательного участка, сообщил “Ъ-СПб” координатор «Голоса» в Псковской области Владимир Жилинский. При этом, по данным сайта Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в список избирателей на основании поданных заявлений на данном участке включено всего 179 человек.

Как сообщил корреспонденту“Ъ-СПб” представитель «Голоса», от УИК выехало две машины, в которые не пустили наблюдателей – они следуют за членами комиссии своими силами. При этом, по данным наблюдателей, никаких предварительных заявлений о голосовании вне участка от избирателей ранее не поступало.

Напомним, согласно ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав», заявление, в том числе в виде устного обращения, можно подать в комиссию не позднее, чем за шесть часов до окончания голосования при наличии для этого уважительной причины. В случае выборов губернатора Санкт-Петербурга это время истечет сегодня в 14:00. В законе также указано, что председатель участковой комиссии обязан предложить наблюдателям присутствовать во время такого голосования.

Марина Царева