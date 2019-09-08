КПРФ заявила о попытке вброса бюллетеней в Липецкой области

КПРФ заявила о попытке вброса бюллетеней на участке в Чаплыгинском районе Липецкой области на избирательном участке 20/31 за кандидата в губернаторы региона врио главы области Игоря Артамонова. «Наблюдатель от "Единой России" подошла к председателю УИК, получила на руки три избирательных бюллетеня, успела поставить две отметки, и в этот момент наш член комиссии с правом решающего голоса заметил это и предотвратил попытку вброса»,— рассказал кандидат в губернаторы Липецкой области от КПРФ Сергей Токарев.

«Мы получили соответствующую жалобу, сейчас ее рассмотрением занимается комиссия. Из видео не понятно, что в действительности произошло»,— пояснил “Ъ-ЧЕрноземье” заместитель председателя липецкого облизбиркома Сергей Кораблин.

Андрей Прах, Мария Старикова