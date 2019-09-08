Глава «Единой России» в Калмыкии ожидает высокой явки

Секретарь регионального отделения «Единой России» в Калмыкии Анатолий Козачко считает, что выборы в республике пройдут «успешно с высокой избирательной культурой избирателей».

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, господин Козачко проголосовал на выборах главы республики в Элистинском техническом лицее на избирательном участке № 28.

«Сегодня от нашего решения зависит то, как мы будем жить завтра. Я надеюсь, что наши земляки, придя на избирательные участки, отдадут свои голоса за тех кандидатов, чьи программы для них были близки. С учетом того, что к этим выборам имеется повышенный интерес граждан, так как проходят выборы высшего должностного лица республики и депутатов Элистинского горсобрания, то ожидаем высокую явку», — заявил Анатолий Козачко.

По данным республиканского избиркома, к 10 утра явка составила 11,3%.

Сергей Петунин