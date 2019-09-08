Глава СПЧ сообщил о проблемах на избирательных участках в Башкирии

Председатель Совета по правам человека при президенте России, член региональной мониторинговой рабочей группы СПЧ, которая отслеживает процесс голосования на выборах главы Башкирии, Михаил Федотов сообщил журналистам о двух инцидентах на избирательных участках. По словам господина Федотова, на одном участке председатель участковой избирательной комиссии и ее член «показали свой характер»: член комиссии просила показать ей протоколы, принятые на прошедшем заседании УИК, на котором она не присутствовала, а председатель ответила отказом. После вмешательства мониторинговой группы конфликт был урегулирован.

На другом участке, добавил Михаил Федотов, возник конфликт между председателем и членом комиссии с правом решающего голоса. Последний получил четыре предупреждения, после которых на него был составлен протокол об административном правонарушении за неисполнение решения избирательной комиссии (ст. 5.3 КоАП РФ). По словам главы СПЧ, председателю УИК не понравилось, что член комиссии сфотографировал пломбу, которой был опечатана урна для голосования, повесил на спинку кресла свою рюкзак, а также передал счетчик, которым считал количество избирателей на участке, своему коллеге, а затем принял аппарат обратно. После вмешательства мониторинговой группы, председатель УИК «признал что был неправ, принес извинения членам комиссии и пообещал, что протокол будет аннулирован», отметил господин Федотов.

Олег Вахитов