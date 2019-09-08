На избирательных участках Татарстана делают прививки от гриппа

На избирательных участках районов Татарстана в день выборов в Госсовет можно сделать прививку от гриппа. Об этом сообщает единый информационный центр республики. В частности, такие медицинские услуги оказывают на участках Алексеевского и Елабужского района.

«Получить прививку от гриппа можно на всех избирательных участках, где есть медицинские работники, например, в школах. Там же, где их нет, мы выезжаем с мобильной прививочной бригадой по вакцинации от гриппа. Это хорошая возможность для жителей района защититься от вируса гриппа», — приводятся в сообщении слова заместителя главного врача Алексеевской ЦРБ Айдара Галеева.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"