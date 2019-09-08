Явка на выборах в Новосибирске выросла до 12%

Более 142,6 тыс. жителей Новосибирска посетили избирательные участки к 15:00, говорится на сайте горизбиркома. Таким образом, явка избирателей на выборах увеличилась до 12%. Всего количество избирателей в городе составляет 1,18 млн человек. Ранее избирком прогнозировал явку более 40%.

Напомним, за пост мэра Новосибирска борются 14 партийных кандидатов (от КПРФ, ЛДПР, «Зеленых», «Родины», Российского общенародного союза, «Яблока», «Справедливой России», «Гражданской платформы», Партии возрождения России, Партии дела, Аграрной партии России, Родной партии, «Коммунистов России», Партии возрождения села) и один самовыдвиженец.

Юлия Сасевич