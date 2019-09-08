Алексей Текслер признался, что на выборах проголосовал за себя

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер принял участие в выборах главы региона на участке в Металлургическом районе Челябинска, в школе №92, где учился в детстве. Вместе с господином Текслером пришли его жена и сын.

«Я не знаю, можно ли говорить, но я проголосовал за себя и моя семья тоже»,- ответил врио губернатора на вопрос журналистов о сделанном выборе.

Напомним, Алексей Текслер участвует в выборах губернатора как самовыдвиженец. Помимо него, в списке кандидатов также Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Алексей Севастьянов («Гражданская сила») и Сергей Смышляев («Родина»).