Вадим Шумков сходил на избирательный участок

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах. Вместе с сыном он побывал на избирательном участке №864 в Кургане.

«Сходили. Проголосовали. Работать», - сообщил врио в своем Instagram. В ходе общения с журналистами он заявил, что пришел на выборы «с рабочим настроем – продолжать делать то, что было уже начато».

Напомним, Вадим Шумков участвует в выборах губернатора Курганской области в качестве самовыдвиженца. Его соперники – представители ЛДПР Юрий Ярушин, «Справедливой России» Татьяна Майборода и КПРФ Яков Сидоров.