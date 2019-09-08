В Курганской области избиратели пожаловались на участок №666

В избирательную комиссию Курганской области поступила первая жалоба. Два жителя региона пожаловались, что не смогли проголосовать на участке №666 в поселке Ключи Шатровского района, сообщает центр мониторинга общественной палаты Курганской области.

По информации центра, избиратели своевременно не подали заявление (до 5 сентября) на голосование по месту нахождения. От предлагаемого дополнительного варианта решения вопроса – написать специальное заявление по месту регистрации с 5 по 7 сентября – они отказались.