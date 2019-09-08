В Петербурге активисты сообщают о более 130 нарушениях на выборах

По данным на 10:00 по мск активистам поступили данные о 133 нарушениях на выборах в Петербурге. Об этом сообщает организация по общественному наблюдению за выборами «Голос».

На сайте организации говорится, что всего по стране есть 975 сообщений о нарушениях. При этом на выборах 9 сентября 2018 года было зафиксировано только 937 сообщений. Среди названных нарушений — включение в перечни избирателей «мертвых душ», утренние очереди в некоторых УИК, бюллетени с типографским браком.