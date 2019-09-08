К 12 часам явка на муниципальные выборы выросла на 7%

Средняя явка избирателей на муниципальных выборах в Пермском крае по состоянию на 12:00 составила 11,51% избирателей (56,9 тыс. человек). По информации избирательной комиссии Пермского края, наибольшая явка зафиксирована на выборах в советы депутатов поселений Большесосновского муниципального района – 19,69%. Наименьшая – на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы по одномандатному избирательному округу № 19 – 5,89%. Всего выборы проходят в 20 муниципалитетах Пермского края. Голосование продлится до 20.00