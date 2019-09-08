Четверть избирателей Башкирии проголосовали к полудню

По данным ЦИК Башкирии, явка на выборах главы республики на 12:00 превысила 25%. Как сообщила секретарь регионального ЦИК Марина Долматова, на избирательные участки пришли около 700 тыс. избирателей.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин рассчитывает, что итоговая явка составит около 60%.

Власти стимулируют явку различными акциями: тем, кто пришел на участки до обеда, выдают браслеты, которые позволяют однократно бесплатно проехать в автобусах ГУП «Башавтотранс», получить скидки на товары и услуги в магазинах. На некоторых участках ведут прием медработники.

Работники госпредприятий и бюджетной сферы, студенты вузов сообщают, что по традиции их обязывают отчитываться о посещении избирательных участков по телефону или мессенджерам.

На должность главы Башкирии претендуют восемь кандидатов.

Олег Вахитов