В Татарстане на выборах работают 18 тысяч наблюдателей

На избирательные участки в Татарстане заявились около 18 тыс. наблюдателей. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ЦИК республики Мидхат Шагиахметов.

Наибольшее число наблюдателей на выборы направила «Единая Россия» – почти 2,8 тыс. человек и около 290 членов комиссии с правом совещательного голоса. От ЛДПР заявились 1263 человека, от «Коммунистов России» — 965 человек, от КПРФ — 556, от Партии роста — 420, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость – 563. «Справедливая Россия» направила на выборы 106 наблюдателей членов комиссий с правом совещательного голоса, сообщает информационный центр ЦИКа.

Также на участках работают около 2,7 тыс. наблюдателей Общественной палаты Татарстана. От кандидатов-одномандатников представлено 925 человек.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"