Виктор Миненко о выборах: Работа идет в штатном режиме

Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко прокомментировал проходящие в городе выборы, сообщив, что работа идет «в штатном режиме». По его словам, в Петербурге сегодня открылись 1944 избирательных участка для голосования.

Из них 46 — в местах временного пребывания: на территории вокзалов, аэропорта, СИЗО, больниц. Кроме того, вне города для избирателей создали 62 участка в Ленинградской области и 15 участков в Псковской области.

Комментируя сообщения активистов о якобы нападениях на членов участковых избиркомов в Петроградском районе, господин Миненко назвал такие данные «фейком».