Явка в муниципальных выборах на 10 часов утра составила 4,58%

По состоянию на 10:00 средняя явка избирателей по Пермскому краю на муниципальных выборах составила 4,58% (22,6 тыс. человек). По данным пресс-службы избирательной комиссии Пермского края, наибольшая активность фиксируется в Суксунском городском округе, где проголосовало 9,03% избирателей. Самая низкая активность наблюдается на дополнительных выборах депутата Соликамской городской думы по одномандатному избирательному округу № 19, где на участки пришли 1,63% избирателей.

Сегодня выборы проходят 20 муниципалитетах Пермского края. Самые крупные из них — выборы депутатов дум городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов. Кроме того, в единый день голосования будут избраны депутаты земских собраний Пермского, Куединского, Кунгурского и Сивинского районов. Голосование продлится до 20.00.