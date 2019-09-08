В Перми чиновники пробежали дистанции марафона

Сегодня в Перми проходит третий Пермский марафон. Регистрацию на забеги прошли порядка 10 тысяч человек из восьми стран мира.

Дистанцию в 10 километров побежал губернатор Пермского края Максим Решетников. Его результат 1 час 12 минут. В прошлом году он преодолел дистанцию за 1 час 11 минут 42 секунды.

Также в марафоне приняли участие мэр Перми Дмитрий Самойлов, замглавы администрации губернатора Лев Гершанок, министр экономического развития Максим Колесников, министр спорта Владимир Епанов.

Все они, кроме господина Колесникова, бежали дистанцию в 10 км. Быстрее всех пробежал ее господин Гершанок (56 минут), за ним мэр Перми – 58, 51 минут. Глава минэкономразвития пробежал дистанцию полумарафона (21 км) за 2 часа 5 минут. В окружении главы минспорта не уточнили время, за которое пробежал господин Епанов.