На выборы главы Оренбуржья за два часа пришли больше 5% избирателей

Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области спустя два часа после открытия избирательных участков составила 5,16%. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

По состоянию на 10:00 (MSK+2) самая высокая явка зарегистрирована в ЗАТО «Комаровский» (18,5%), наименьшая активность избирателей зафиксирована в Октябрьском районе Орска (1,48%).

Всего в регионе работают 1706 избирательных участков.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Оренбургской области проходят выборы руководителя региона. На пост губернатора претендуют пять человек, включая врио главы области Дениса Паслера («Единая Россия»). Среди кандидатов также значится представитель КПРФ Максим Амелин, Константин Горячев (Демократическая партия России), Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости) и Сергей Яцына (партия «Справедливая Россия»).

Андрей Сазонов