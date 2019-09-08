На Урале начались выборы

В Екатеринбурге в 8:00 стартовали выборы в заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11. Мандат стал вакантен в связи с уходом Игоря Володина в думу Екатеринбурга. На освободившееся место ЛДПР выдвинула кандидатуру Александра Каптюга, «Яблоко» — Дмитрия Головина, «Справедливая Россия» — Дмитрия Бондарева, КПРФ — Андрея Пиняжина, «Единая Россия» — Владимира Смирнова.

Также в Свердловской области проходят довыборы в Госдуму от Серовского округа. Мандат освободился после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность регионального вице-губернатора. Среди кандидатов в Госдуму: биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», от КПРФ — Габбас Даутов, от «Справедливой России» — Алексей Коровкин, от «Яблока» — Ирина Скачкова, от ЛДПР — Евгения Чудновец и от партии «Зеленые» — Игорь Рузаков.

Для проведения выборов трех уровней, включая муниципальные, в Свердловской области работает 511 избирательных участков, 373 помещения региональных участков оснащены 746 камерами. Голосование завершится в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.

Также сегодня проходят довыборы в Тюменскую облдуму. В Тюменской области мандат освободился после того, как депутат Олег Чемезов начал работать заместителя губернатора Свердловской области. На место претендуют гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу («Единая Россия»), бывший секретарь по идеологии тюменского обкома КПРФ Максим Карпиков («Справедливая Россия»), глава АО «Трасса» и депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев (ЛДПР) и общественник Анатолий Княжев (КПРФ).

В довыборах думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) участвуют: Инна Абдурахманова («Справедливая Россия), Жалауддин Абдуразаков (КПРФ), Андрей Ковальский («Единая Россия»), Максим Егоров (ЛДПР) и самовыдвиженец Мурад Гасанов.

На Ямале будут проходить довыборы в региональное заксобрание. На кресло в окружной парламент претендуют пять кандидатов: представитель «Единой России» Алексей Денисов, Людмила Журавлева от КПРФ, Игорь Михайлюк от Казачьей партии, Елена Смирных от ЛДПР и Евгений Соколов от «Справедливой России».

Также на Урале сегодня будут избираться главы муниципалитетов, депутаты в гордум.