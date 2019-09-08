Активисты сообщают о первых нарушениях на избирательных участках Петербурга

Активисты и наблюдатели сообщают о первых нарушениях на избирательных участках Петербурга.

Как пишет «Закс, ру», сторонники «Весны» выявили незаконную агитацию в УИК 174, в УИК 262 в МО «Шувалово-Озерки» члену комиссии с правом совещательного голоса не дали ознакомится со списком избирателей. Кроме того, по данным издания, в УИК 57 голосуют курсанты, у некоторых из них с собой агитационные материалы.

О нарушении сообщила и глава регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина. В Telegram-канале со ссылкой на кандидатов от партии она сообщила, что в МО «Гавань» в списки голосования на муниципальных выборах внесены 1900 человек. При этом наблюдатели, представляющие интересы оппонентов, физически препятствуют ведению видеозаписи.