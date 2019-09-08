В Пермском крае начались масштабные муниципальные выборы

В Пермском крае начался единый день голосования. Сегодня в 20 муниципалитетах края пройдут 23 избирательные кампании. Самые крупные из них — выборы депутатов дум городских округов, созданных на базе Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского муниципальных районов.

Кроме того, в единый день голосования будут избраны депутаты земских собраний Пермского, Куединского, Кунгурского и Сивинского районов.

В результате будут избраны 340 депутатов муниципальных представительных органов. На территории региона в 8.00 начали работу 584 избирательных участка. Они проработают до 20:00.