Баскетболисты «Пармы» пока не разыгрались

БК «Парма» в рамках розыгрыша Кубка Гарастаса в Клайпеде в 1/2 финала уступил украинскому «Днепру» со счетом 76:72. Теперь «Парме» предстоит встреча с командой уступившей в другой полуфинальной паре «Нептунас» - «Автодор». Участие в турнире «Парма» принимает в ходе подготовки к сезону.

«Предсезонные сборы «ПАРМЫ» продолжаются уже две недели. За это время команда провела большое количество тренировок разного типа, но основная часть времени уделялась именно физической подготовке. Поэтому говорить о сыгранности пока рано. Цель первого этапа тренировок была совершенно другой, и к интенсивной игровой практике мы приступили совсем недавно. – заявил главный тренер БК «ПАРМА» Казис Максвитис.

По окончания турнира в Клайпеде, «Парма» примет участие с 16 по 17 сентября в турнире в литовском Паневежисе. Пермский баскетбольный клуб сыграет сначала с латвийским «Огре», а затем либо с тем же «Автодором», либо с «Литкабелисом».