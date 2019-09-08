Явка на выборах в Челябинской области к 10 утра составила 5%

К 10:00 в Челябинской области явка на выборах губернатора и в органы местного самоуправления составила 5,67%, сообщают в пресс-службе избирательной комиссии региона.

В Челябинской области голосование проходит на 2296 избирательных участках. Кроме главы региона, выбирают также глав трех сельских поселения, депутатов представительных органов местного самоуправления (455 мандатов, в том числе 170 – в Челябинске). Также проходят довыборы депутатов местного самоуправления (37 мандатов). Участки будут работать до 20 часов.