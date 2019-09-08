В поволжских регионах открылись избирательные участки

В трех регионах Поволжья открылись избирательные участки. В Астраханской, Волгоградской областях и республике Калмыкия выбирают глав субъектов.

В Волгоградской области также проходят выборы в областную думу. В Волгоградском избиркоме отметили в течение всего дня голосования будет работать ситуационный ООД «Корпус «За чистые выборы». «Центр будет осуществлять правовой мониторинг соблюдения избирательных прав граждан и анализ информационного пространства с целью проверки поступающих сообщений о ходе голосования», - отметили в избиркоме.

Кроме того, в Пензенской области выбирают состав городской думы Пензы, а в Саратовской области проходят довыборы в областную и городскую думы.

Сергей Петунин