Вооруженные люди на лошадях напали на автобус с членами избиркома в Тыве

Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на автобус с участниками выборов на границе Тывы и Красноярского края, сообщает интернет-газета Newslab со ссылкой на пассажиров автобуса. В пресс-службе республиканского МВД подтвердили “Ъ-Сибирь” факт нападения, отметив, что «все подробности сейчас выясняются».

Вечером 7 сентября автобусу, который следовал по направлению Красноярск-Кызыл, заблокировала движение группа примерно из 35 человек на лошадях. «Все они были в масках и с оружием»,— пишет издание. В автобусе находились 12 человек: члены избиркома, наблюдатели от ЛДПР и журналисты. Нападавшие прострелили колеса автотранспорта и скрылись, никто не пострадал.

Юлия Сасевич